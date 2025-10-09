19:38
Общество

В Кыргызстане имеются запасы ГСМ на один месяц

Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР провела рабочую встречу с нефтетрейдерами по ситуации на рынке горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи обсуждались вопросы текущих запасов топлива, поставок, розничных цен, а также прогнозы и перспективы развития рынка.

По данным Антимонопольной службы, существующих запасов нефтепродуктов в стране хватает примерно на один месяц.

«Незначительное повышение розничных цен на автозаправочных станциях связано с ростом отпускных цен на российских нефтеперерабатывающих заводах и временным сокращением объемов поставок», — отметили в ведомстве.

Служба антимонопольного регулирования дала следующие рекомендации нефтетрейдерам:

  • строго соблюдать требования Закона КР «О конкуренции»;
  • не допускать резкого повышения цен на ГСМ и сжиженный углеводородный газ (СУГ);
  • обеспечить необходимые запасы топлива для насыщения рынка и предотвращения дефицита.

Ранее совещание по вопросам обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка страны провели в кабмине. До этого был введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
