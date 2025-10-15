09:33
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Экономика

Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70 процентов за четыре года

Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70 процентов за 2020-2024 годы. Об этом сообщили в обсерватории транспортных проектов Евразийского банка развития.

Отмечается, что Центральная Азия доказала: отсутствие выхода к морю — не приговор. Регион превращается в ключевой транзитный хаб Евразии благодаря уникальному положению в центре континента и реализации инфраструктурных проектов.

ЕАБР
Фото ЕАБР

Рост объемов транзитных перевозок грузов через регион - это устойчивая тенденция, а не разовый всплеск, говорится в сообщении.

80 процентов транзитных потоков проходят через Казахстан и Узбекистан.

По железным дорогам перевозится около 60 процентов от всего объема транзитных грузов.

Более 70 процентов всего транзита приходится на направления между Китаем с одной стороны, и Россией, Турцией, Афганистаном, странами Европы — с другой.

Развитие евразийского транспортного каркаса является главным драйвером роста транзитных перевозок и формирования транспортного перекрестка Евразии. По данным обсерватории транспортных проектов ЕАБР, до 2035 года в развитие транспортных коридоров в Центральной Азии будет инвестировано свыше $52 миллиардов.

«За последние пять лет мы стали свидетелями двукратного роста внешней торговли стран Центральной Азии с Китаем. Одновременно на 70 процентов выросли транзитные потоки. Но это лишь начало пути. Центральной Азии, которая дальше других регионов, не имеющих выхода к морю, удалена от мировых рынков, требуется качественная инфраструктура. По нашим оценкам, это почти $53 миллиарда до 2035 года. Немалую часть этих средств предстоит направить на транспортные проекты, развивающие направление Север — Юг. Это касается не только международного транспортного коридора Север — Юг, но и Трансафганского коридора, открывающего новые горизонты для торговли со странами Залива и Южной Азией», — сказал заместитель председателя правления, главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

Рост транзита напрямую зависит также от мягкой инфраструктуры. Упрощение процедур пересечения границ в Центральной Азии ускоряет транзитные грузопотоки, а координация тарифной политики позволяет уменьшить стоимость контейнерных перевозок.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347167/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
Глобальный вызов. ЕАЭС формирует единое транспортно-логистическое пространство
Главным транзитным каналом поставок автомобилей в Россию остается Кыргызстан
Глобальные прямые иностранные инвестиции утрачивают роль драйвера роста в мире
ЕАБР получил статус наблюдателя в Координационном комитете MCDF
Соблюдать сроки транзита призывает импортеров Таможенная служба Кыргызстана
Экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост — Евразийский банк развития
В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС
Евразийский банк развития впервые разместил облигации в ОАЭ
Состоялась первая доставка по коридору Узбекистан — Кыргызстан — КНР — Монголия
Мэрия Бишкека планирует реализовать два проекта совместно с ЕАБР
Популярные новости
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль подешевели. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль подешевели. Курс валют на 13 октября
Европейский союз выделит $1&nbsp;миллиард на&nbsp;строительство &laquo;Камбар-Аты-1&raquo; Европейский союз выделит $1 миллиард на строительство «Камбар-Аты-1»
В&nbsp;Кыргызстане ликвидируют &laquo;АзияУниверсалБанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Ак-Банк&raquo; В Кыргызстане ликвидируют «АзияУниверсалБанк» и «Ак-Банк»
Он&nbsp;возвращается! В&nbsp;Кыргызстане возобновится работа института бизнес-омбудсмена Он возвращается! В Кыргызстане возобновится работа института бизнес-омбудсмена
Бизнес
Doscredobank запускает акцию &laquo;Бонус к&nbsp;переводу&raquo; с&nbsp;розыгрышем электромобилей Doscredobank запускает акцию «Бонус к переводу» с розыгрышем электромобилей
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
15 октября, среда
09:30
Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 14 октября Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Кур...
09:15
Выборы-2025. В Гепрокуратуре предупредили о запрете админресурса
09:15
Определены кыргызстанцы, которые получат олимпийские стипендии (список)
09:12
Выборы-2025. Не торопиться с агитацией призывает член ЦИК
09:05
Doscredobank запускает акцию «Бонус к переводу» с розыгрышем электромобилей