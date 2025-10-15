Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70 процентов за четыре года

Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70 процентов за 2020-2024 годы. Об этом сообщили в обсерватории транспортных проектов Евразийского банка развития.

Отмечается, что Центральная Азия доказала: отсутствие выхода к морю — не приговор. Регион превращается в ключевой транзитный хаб Евразии благодаря уникальному положению в центре континента и реализации инфраструктурных проектов.

Фото ЕАБР

Рост объемов транзитных перевозок грузов через регион - это устойчивая тенденция, а не разовый всплеск, говорится в сообщении.

80 процентов транзитных потоков проходят через Казахстан и Узбекистан.

По железным дорогам перевозится около 60 процентов от всего объема транзитных грузов.

Более 70 процентов всего транзита приходится на направления между Китаем с одной стороны, и Россией, Турцией, Афганистаном, странами Европы — с другой.

Развитие евразийского транспортного каркаса является главным драйвером роста транзитных перевозок и формирования транспортного перекрестка Евразии. По данным обсерватории транспортных проектов ЕАБР, до 2035 года в развитие транспортных коридоров в Центральной Азии будет инвестировано свыше $52 миллиардов.

«За последние пять лет мы стали свидетелями двукратного роста внешней торговли стран Центральной Азии с Китаем. Одновременно на 70 процентов выросли транзитные потоки. Но это лишь начало пути. Центральной Азии, которая дальше других регионов, не имеющих выхода к морю, удалена от мировых рынков, требуется качественная инфраструктура. По нашим оценкам, это почти $53 миллиарда до 2035 года. Немалую часть этих средств предстоит направить на транспортные проекты, развивающие направление Север — Юг. Это касается не только международного транспортного коридора Север — Юг, но и Трансафганского коридора, открывающего новые горизонты для торговли со странами Залива и Южной Азией», — сказал заместитель председателя правления, главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

Рост транзита напрямую зависит также от мягкой инфраструктуры. Упрощение процедур пересечения границ в Центральной Азии ускоряет транзитные грузопотоки, а координация тарифной политики позволяет уменьшить стоимость контейнерных перевозок.