Кабмин одобрил присоединение к соглашению о развитии наземных перевозок в ЦА

Кабинет министров утвердил решение о присоединении КР к соглашению об укреплении взаимной связи наземного транспорта в Центральной Азии. Документ направлен на развитие международных перевозок, создание благоприятных условий для кыргызстанских перевозчиков и повышение конкурентоспособности на региональном рынке транспортных услуг.

Как отмечается в постановлении, присоединение к соглашению позволит упростить транзитные процедуры, улучшить координацию между странами и ускорить движение грузов через территорию региона.

Министерству иностранных дел поручено направить ноту о присоединении республики депозитарию соглашения — Таджикистану.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
