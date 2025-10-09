Управление по борьбе с налоговыми преступлениями создадут в ГНС Кыргызстана. Изменения в некоторые решения правительства в сфере регулирования функций органов налоговой службы, обладающих статусом правоохранительного органа, вынесены на общественное обсуждение.

Отмечается, что инициатива направлена на приведение деятельности налоговых органов в полное соответствие с Налоговым кодексом и действующим законодательством КР. Подразделение будет выполнять ключевые функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере налогообложения — выявлять, предотвращать и пресекать правонарушения, такие как уклонение от уплаты налогов и незаконный оборот подакцизных товаров. Управление будет тесно сотрудничать с правоохранительными и таможенными органами, проводя совместные оперативно-аналитические мероприятия.

Реализация предложения ГНС укрепит финансово-экономическую безопасность страны и повысит эффективность налогового контроля. В противном случае без принятия проекта возможны снижение качества налогового надзора и правовая неопределенность в работе налоговых органов, отметили разработчики.