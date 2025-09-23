Кыргызская фондовая биржа представила итоги года и планы до 2030-го

Министерство финансов 15 сентября стало крупнейшим акционером Кыргызской фондовой биржи: государству теперь принадлежит 62,17 процента акций. Об этом КФБ сообщила на пресс-конференции.

Отмечается, что это решение основано на Указе президента от 15 ноября 2022 года УП № 376 «О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка и биржевой деятельности», которым поставлены задачи по укреплению биржевой инфраструктуры и созданию национальных институтов, способных не только модернизировать рынок, но и участвовать в реализации приоритетных государственных проектов.

КФБ совместно с открытым акционерным обществом «Государственный финансовый холдинг» (Госфинхолдинг) сегодня провела совместную пресс-конференцию, где представила ключевые итоги своей деятельности и обозначила новые ориентиры развития.

Сообщается, что уходящий год стал знаковым для фондового рынка Кыргызстана: на его площадке произошли исторические события, открывшие новый этап в развитии национальной финансовой системы и создавшие прочную основу для укрепления экономики страны:

17 и 19 сентября состоялись первые денежные аукционы по размещению средств из счета смягчения в депозиты коммерческих банков на 24 миллиарда сомов, которые успешно полностью размещены через площадку КФБ;

в 2025 году КФБ начала масштабную техническую модернизацию. С помощью гранта Евразийского банка развития закуплено современное серверное оборудование и внедрена торговая система QUIK, которая позволит инвесторам работать онлайн с компьютеров и мобильных приложений. Запуск в промышленную эксплуатацию запланирован на вторую половину октября;

КФБ активно участвовала в продвижении принципов устойчивого финансирования. В сентябре началось закрытое размещение облигаций устойчивого развития ЗАО KICB, которые приобрела Международная финансовая корпорация (IFC). Общий объем выпуска составил 1,35 миллиарда сомов под ставку 12,5 процента. Этот шаг стал важным сигналом в формировании «зеленого» сегмента на фондовом рынке КР;

с начала года на торговой площадке КФБ зарегистрировано 1 тысяча 711 сделок на общую сумму 163,9 миллиарда сомов. Это на 70 миллиардов больше, чем за аналогичный период 2024-го. Основной рост пришелся на рынок акций — объем торгов достиг 157,7 миллиарда сомов;

индекс КФБ на 31 августа 2025 года составил 6 тысяч 557,92 пункта, увеличившись более чем на 57 процентов по сравнению с прошлым годом. Капитализация выросла до 228,5 миллиарда сомов. В секторе листинга объем торгов удвоился и достиг 151,3 миллиарда сомов.

Согласно стратегии развития до 2030-го, КФБ планирует превратить рынок ценных бумаг в мощный инструмент привлечения инвестиций и экономического роста.

В планах — запуск торгов валютными парами, производными инструментами и драгоценными металлами, расширение товарного сектора, а также внедрение современных онлайн-платформ и мобильных приложений. Особое внимание уделяется подготовке к IPO: уже в ближайшие годы появятся условия для первичных размещений акций, в том числе компаний с государственной долей.

Биржа также намерена расширить инвестиционную базу за счет активного участия пенсионных фондов, страховых компаний и банков. Все это позволит создать современный, прозрачный и устойчивый финансовый рынок, способный стать одним из драйверов развития экономики Кыргызстана.