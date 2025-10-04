13:55
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть

Турция отказалась перестать покупать российскую нефть. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что закупка российской нефти — это коммерческое решение, принятое частными производителями.

«По сути это решение частных компаний, дистрибьюторов и нефтеперерабатывающих заводов», — пояснил он.

По его словам, турецкие НПЗ были построены для переработки сырой нефти из близлежащих источников, поэтому импорт из России необходим технически и финансово.

Альпарслан Байрактар ​​также сказал, что Турция должна обеспечить поставки газа из разных источников «без какой-либо дискриминации» в связи с приближающимися зимними месяцами.

«Нам нужно покупать газ у России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана — везде, где это возможно», — резюмировал чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп намекал на возможность того, что Анкара откажется от российской нефти. Глава Белого дома также требует от Евросоюза и ряда других стран, например, Индии и Китая, перестать импортировать нефть из России.
