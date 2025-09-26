Трамп просит Эрдогана отказаться от торговых отношений с Россией в энергетике

Дональд Трамп обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины и призвал Анкару прекратить торговые отношения с Россией в энергетической области. Встреча прошла в Белом доме.

Фото АР

«Лучшее, что он мог бы сделать, — это прекратить покупать нефть и газ у РФ», — сказал глава США журналистам в присутствии турецкого лидера, говоря о нем в третьем лице.

Дональд Трамп несколько раз похвалил Реджепа Тайипа Эрдогана за «прекрасную работу», а также пообещал снять с турецкой оборонной промышленности санкции, которые он ввел во время своего первого президентского срока. Предметом спора тогда стали российские системы ПВО С-400, закупленные Турцией в 2019 году.

Лидер Турции не сделал никаких конкретных заявлений по поводу торговых отношений своей страны и России. Но озвучил надежду, что сможет обсудить с американским президентом истребители F-35 и F-16. После введения санкций США исключили Анкару из проекта по разработке F-35.

В тот же день Турция и Соединенные Штаты подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики, сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.