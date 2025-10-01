ЕЭК временно обнулила ввозные пошлины на бензин и дизельное топливо

Совет Евразийской экономической комиссии временно обнулил ввозные пошлины на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

«Совет ЕЭК принял решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, топлива для реактивных двигателей и прочих газойлей сроком по 30 июня 2026 года включительно», — отметили в комиссии.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, пошлины обнулили для обеспечения баланса на внутреннем рынке моторного топлива из-за «локального снижения объемов производства в условиях сезонного увеличения спроса».

Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты его опубликования.