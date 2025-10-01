13:41
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Экономика

ЕЭК временно обнулила ввозные пошлины на бензин и дизельное топливо

Совет Евразийской экономической комиссии временно обнулил ввозные пошлины на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

«Совет ЕЭК принял решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, топлива для реактивных двигателей и прочих газойлей сроком по 30 июня 2026 года включительно», — отметили в комиссии.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, пошлины обнулили для обеспечения баланса на внутреннем рынке моторного топлива из-за «локального снижения объемов производства в условиях сезонного увеличения спроса».

Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты его опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345554/
просмотров: 296
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕАЭС запустили единые навигационные пломбы для отслеживания перевозок
В ЕАЭС обнулили ввозную таможенную пошлину на промышленные жирные спирты
В ЕАЭС готовы к эксперименту по применению электронных транспортных накладных
В ЕАЭС запустят сервис для поиска информации о промышленных объектах
Более 6,6 миллиона контрафактных товаров выявили в странах ЕАЭС
Айдай Карагулова назначена замдиректора департамента финансовой политики ЕЭК
Какие проблемы есть у бизнеса при вывозе товаров из ЕАЭС, решили узнать эксперты
Приложение «Работа в ЕАЭС» обновили — оно стало удобнее
Лимит превышен. ЕАЭС ограничивает беспошлинный импорт одежды из Вьетнама
В I полугодии Кыргызстан вновь демонстрирует рост промышленного производства
Популярные новости
Доллар подешевел к&nbsp;сому, рубль подорожал. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;сентября Доллар подешевел к сому, рубль подорожал. Курс валют на 30 сентября
Лимит беспошлинного ввоза электромобилей граждане Кыргызстана исчерпали&nbsp;&mdash; ГТС Лимит беспошлинного ввоза электромобилей граждане Кыргызстана исчерпали — ГТС
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на 29 сентября
Кыргызстан заинтересован в&nbsp;сборочном производстве белорусской сельхозтехники Кыргызстан заинтересован в сборочном производстве белорусской сельхозтехники
Бизнес
MEGA поздравила старшее поколение с&nbsp;праздником, подарив заботу и&nbsp;внимание MEGA поздравила старшее поколение с праздником, подарив заботу и внимание
Мечты сбываются! Главный приз&nbsp;&mdash; квартира: MBANK запускает &laquo;Марафон призов&raquo; Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
1 октября, среда
13:35
Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филиппинах: есть погибшие Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филипп...
13:16
В СНГ хотят создать объединенную систему противовоздушной обороны
13:12
В Кыргызстан продолжают прибывать туристические поезда
13:08
Нацстатком Кыргызстана получил 50 новых автомобилей отечественного производства
13:03
В Бишкеке 2 октября временно отключат воду. Обновленный список улиц