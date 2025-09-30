18:00
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Кыргызстан призывает к ускорению промышленной и аграрной кооперации в ЕАЭС

Фото кабмина. Заседание Евразийского межправительственного совета

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял сегодня участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое проходит в Минске. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев обозначил приоритеты Кыргызстана в ЕАЭС, призвав к ускорению кооперации в аграрном секторе и устранению оставшихся барьеров.

Он подчеркнул, что Евразийский союз — это прежде всего «пространство доверия и сопричастности».

«Наш союз — это не только правовые документы, институты и механизмы. Прежде всего это пространство доверия и сопричастности, основанное на общей истории и едином стремлении к будущему. Сегодня мы продолжаем эту миссию, создавая мосты нового времени — транспортные, энергетические, цифровые, торговые», — сказал глава кабмина.

Приоритеты Кыргызстана: АПК и промышленность

кабмина
Фото кабмина. Адылбек Касымалиев на заседании Евразийского межправительственного совета
Адылбек Касымалиев призвал ускорить работу по запуску механизма финансового содействия для совместных кооперационных проектов в агропромышленном комплексе (АПК).

Дальнейшее углубление кооперации в аграрной сфере, по его мнению, должно включать:

  • развитие совместных проектов по переработке сельхозпродукции для создания добавленной стоимости внутри союза;

  • внедрение современных технологий орошения, семеноводства и органического земледелия.

Особое значение председатель кабинета министров придал промышленной кооперации, отметив, что межгосударственные программы в этой сфере должны быть долгосрочными и ориентированными на развитие высокотехнологичных отраслей.

Транспорт и устранение барьеров

Перед ЕАЭС стоит стратегическая задача — построить устойчивую транспортную систему, которая соединит Восток и Запад, Север и Юг.

Адылбек Касымалиев назвал первостепенным направлением работы полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке ЕАЭС.

Союз должен стать объединением, где каждый гражданин мог бы свободно передвигаться и работать.

Адылбек Касымалиев

«Мы должны создать благоприятную среду для наших граждан, чтобы они могли комфортно и эффективно осуществлять трудовую деятельность в любой стране союза», — отметил он.

кабмина
Фото кабмина. Заседание Евразийского межправительственного совета

