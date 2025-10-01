10:33
Экономика

В Кыргызстане установлены новые правила в отношении легализованных автомобилей

В Кыргызстане установлены новые правила в отношении легализованных автомобилей и зарегистрированных с госномерами с кодом региона 10. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Для этого вида транспорта вводится запрет на:

  • отчуждение (продажу и дарение);
  • вывоз за пределы КР;
  • передачу права управления другому лицу.

Передача права управления допускается только в строго определенных случаях:

  • членам семьи (супругу/супруге, одному из детей) в порядке наследования после смерти владельца при наличии подтверждающих документов;
  • членам семьи или назначенному опекуну/попечителю в случае признания собственника недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда.

Реализация постановления кабмина поручена Госагентству по регистрации транспортных средств и водительского состава, Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения МВД и Пограничной службе ГКНБ.

Напомним, 30 сентября завершилась кампания по легализации транспортных средств с иностранными государственными регистрационными номерами. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345477/
