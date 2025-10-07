15:44
Общество

Более 30 тысяч автомобилей с иностранными номерами легализованы в Кыргызстане

В Кыргызстане завершилась кампания по легализации автомобилей с иностранными номерами. Об этом 7 октября в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов.

По его словам, более десяти лет в стране существовала проблема машин, зарегистрированных за рубежом, но используемых гражданами Кыргызстана. Некоторые из них имели документы, выданные государствами, которые республика не признает.

«Были случаи, когда на один автомобиль приходилось по 700–800 нарушений ПДД и штрафов. Нередки были ДТП с участием так называемых «конструкторов» — машин, собранных вручную из частей других авто. Для решения проблемы была создана межведомственная рабочая группа, и после обсуждений президент Садыр Жапаров поддержал идею провести легализацию», — рассказал Искендер Асылкулов.

Он уточнил, что всего 30 тысяч 730 автомобилей прошли техосмотр, а 466 машин не смогли его пройти.

Это, как правило, «конструкторы», для которых предусмотрен только вывоз из страны или утилизация. Еще 178 владельцев, несмотря на успешное прохождение техосмотра, так и не зарегистрировали свои авто.

«Незарегистрированные автомобили должны быть вывезены из страны. В противном случае их разберут на запчасти и утилизируют», — подчеркнул замминистра.

Для облегчения идентификации таким машинам присвоен отдельный код региона — 10, что упростит работу сотрудников МВД и Пограничной службы.

Кампания по легализации автомобилей с иностранными номерами проводилась с 1 апреля по 1 октября 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346280/
просмотров: 269
