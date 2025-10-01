10:34
Общество

В Кыргызстане зарегистрировано более 14 тысяч авто с иностранными номерами

В Кыргызстане по состоянию на конец сентября зарегистрировано 14 тысяч 602 автомобиля с иностранными государственными регистрационными номерными знаками. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.

География регистрации:

  • Бишкек — 2 тысячи 684 авто;
  • Ош — 907;
  • Баткенская область — 892;
  • Джалал-Абадская область — 2 тысячи 381;
  • Нарынская область — 275;
  • Ошская область — 2 тысячи 546;
  • Таласская область — 474;
  • Чуйская область — 3 тысячи 945;
  • Иссык-Кульская область — 498.

«Чуйская область лидирует по количеству зарегистрированных машин с иностранными номерами, тогда как наименьшее количество зафиксировано в Нарынской области. Большинство транспортных средств имеет объем двигателя до 2 тысяч кубических сантиметров, что составляет около 71 процента от общего количества», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября завершилась кампания по легализации транспортных средств с иностранными государственными регистрационными номерами. 
