В Кыргызстане зарегистрировано более 14 тысяч авто с иностранными номерами

В Кыргызстане по состоянию на конец сентября зарегистрировано 14 тысяч 602 автомобиля с иностранными государственными регистрационными номерными знаками. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.

География регистрации:

Бишкек — 2 тысячи 684 авто;

Ош — 907;

Баткенская область — 892;

Джалал-Абадская область — 2 тысячи 381;

Нарынская область — 275;

Ошская область — 2 тысячи 546;

Таласская область — 474;

Чуйская область — 3 тысячи 945;

Иссык-Кульская область — 498.

«Чуйская область лидирует по количеству зарегистрированных машин с иностранными номерами, тогда как наименьшее количество зафиксировано в Нарынской области. Большинство транспортных средств имеет объем двигателя до 2 тысяч кубических сантиметров, что составляет около 71 процента от общего количества», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября завершилась кампания по легализации транспортных средств с иностранными государственными регистрационными номерами.