Экономика

Более 70 лабораторий проводят технический осмотр автотранспорта в Кыргызстане

Более 70 аккредитованных лабораторий проводят технический осмотр автотранспорта в Кыргызстане. Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов.

По его данным, 466 транспортных средств не прошли проверку. Причина в том, что эти авто признали технически неисправными или собранными из разных частей, что в свою очередь создает угрозу безопасности участникам дорожного движения.

«Автомобили с такими недостатками не должны находиться на наших дорогах», — отметил он.

Напомним, 1 октября 2025 года завершилась кампания по легализации транспортных средств с иностранными регистрационными номерами. Более 30 тысяч автомобилей с иностранными номерами легализованы. Незарегистрированные автомобили должны быть вывезены из страны. В противном случае их разберут на запчасти и утилизируют.
