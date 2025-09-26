09:43
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Общество

В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных авто с кодом «10»

Фото из интернета. В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных авто с кодом «10»

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о регулировании движения транспортных средств, прошедших процедуру легализации и получивших госномера с кодом региона «10».

Согласно документу, таким автомобилям запрещено:

  • отчуждаться (продаваться или дариться);
  • вывозиться за пределы Кыргызстана;
  • передаваться другим лицам для управления, за исключением особых случаев.

Когда разрешена передача:

  • если владелец умер, право управления может перейти к членам его семьи (супругу или детям) при предъявлении соответствующих документов;
  • если владелец признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным, автомобиль может быть передан супругу, детям или назначенному опекуну/попечителю.

Кроме того, изменения внесены и в правила регистрации транспорта. В них уточнено, что передача права пользования в порядке наследства или опеки допускается только для автомобилей, прошедших легализацию и имеющих госномера с кодом «10».

Исполнение постановления поручено Госагентству по регистрации транспортных средств и водительского состава, ГУОБДД и Погранслужбе ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344983/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
Легализация автотранспорта: некоторые отделы ГАРТС будут работать круглосуточно
Темп прироста ВВП в Кыргызстане за восемь месяцев составил 11 процентов
В Кыргызстане уточнили порядок предоставления госуслуг и список льготников
Кабмин упростил порядок трансформации земельных участков
Кабмин утвердил проект льготного кредита для развития дошкольного образования
Кампания по легализации авто с иностранными номерами завершается, напоминает МВД
Правила повторной регистрации транспорта упростили в Кыргызстане
Село Гульча может получить статус города районного значения
Кабмин вручил ГУОБДД 150 авто: Главная сила — человек, не техника!
Кабмин уточнил задачи и филиалы дирекции по управлению госимуществом
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
26 сентября, пятница
09:32
В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных авто с кодом «10» В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных...
09:25
Хадж-2026: паломники смогут определять свой статус в электронном списке
09:23
Евро, российский рубль и юань подешевели к сому. Курс валют на 26 сентября
09:21
В Алматы прилетел голливудский актер Джеки Чан
09:14
Производство пищевых продуктов в КР растет и составило более 46 миллиардов сомов