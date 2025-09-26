Фото из интернета. В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных авто с кодом «10»

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о регулировании движения транспортных средств, прошедших процедуру легализации и получивших госномера с кодом региона «10».

Согласно документу, таким автомобилям запрещено:

отчуждаться (продаваться или дариться);

вывозиться за пределы Кыргызстана;

передаваться другим лицам для управления, за исключением особых случаев.

Когда разрешена передача:

если владелец умер, право управления может перейти к членам его семьи (супругу или детям) при предъявлении соответствующих документов;

если владелец признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным, автомобиль может быть передан супругу, детям или назначенному опекуну/попечителю.

Кроме того, изменения внесены и в правила регистрации транспорта. В них уточнено, что передача права пользования в порядке наследства или опеки допускается только для автомобилей, прошедших легализацию и имеющих госномера с кодом «10».

Исполнение постановления поручено Госагентству по регистрации транспортных средств и водительского состава, ГУОБДД и Погранслужбе ГКНБ.