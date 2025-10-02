08:29
Общество

Сколько авто с иностранными номерами легализовали в КР, рассказали чиновники

В Кыргызстане зарегистрировано 26 тысяч 648 автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерными знаками. Об этом сообщает Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава.

География регистрации:

  • Бишкек — 4 тысячи 53 машины;
  • Ош — 1 тысяча 354;
  • Баткенская область — 1 тысяча 838;
  • Джалал-Абадская область — 4 тысячи 492;
  • Нарынская область — 498;
  • Ошская область — 5 тысяч 224;
  • Таласская область — 762;
  • Чуйская область — 7 тысяч 485;
  • Иссык-Кульская область — 942.

Чуйская область по-прежнему остается лидером по количеству зарегистрированных транспортных средств с иностранными номерами — 28 процентов от общего количества. Меньше всего авто зарегистрировано в Нарынской области.

Напомним, 30 сентября завершилась кампания по легализации транспортных средств с иностранными государственными регистрационными номерами.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345625/
