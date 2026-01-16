Министерство экономики и коммерции КР заявило, что повторная кампания по легализации автотранспортных средств с иностранными регистрационными номерами проводиться не будет. Об этом говорится в разъяснении ведомства на фоне активного общественного обсуждения возможного возобновления такой акции.

В Минэкономики напомнили, что значительная часть автомобилей с иностранными номерами была ввезена в Кыргызстан по так называемым «серым схемам» — без таможенного декларирования и без уплаты обязательных платежей, предусмотренных законодательством Евразийского экономического союза и КР. При этом граждане, которые ввозят автомобили официально, в среднем уплачивают около $1 тысяча 800 таможенных платежей и еще порядка $400 — за первичное оформление в органах регистрации.

Ранее проведенная легализация носила исключительный и разовый характер.

Кампания была организована на основании Указа президента КР от 31 декабря 2024 года № 398 и проходила с 1 апреля по 30 сентября 2025 года. Ее целью было снижение доли теневой экономики, обеспечение прозрачности оборота транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения.

По итогам акции, как отмечает министерство, были легализованы более 30 тысяч автомобилей, пресечен нелегальный ввоз, ликвидирован «серый» рынок сбыта и обеспечена прозрачность эксплуатации автотранспорта.

В Минэкономики считают, что повторная легализация автомобилей, ввезенных с нарушением закона, противоречит принципам равенства и справедливости, поскольку ставит в неравное положение граждан, добросовестно соблюдающих требования законодательства.

Возможность повторного применения такой меры изначально не предусматривалась.

В ведомстве также напомнили, что автомобили, зарегистрированные в странах ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстане и России, — могут быть сняты с учета в стране регистрации и поставлены на учет в Кыргызстане в установленном порядке. При этом регистрация автотранспортных средств с правосторонним расположением руля в республике запрещена.

«Повторная кампания по легализации автотранспортных средств, зарегистрированных за пределами страны, не рассматривается и не планируется», — подчеркнули в Министерстве экономики и коммерции КР.