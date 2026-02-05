12:07
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Власть

Кабмин не будет продлевать легализацию автомобилей с иностранными номерами

Кабмин не будет продлевать легализацию автомобилей с иностранными номерами. Об этом на заседании ЖК заявил первый заместитель главы кабмина Данияр Амангельдиев.

На заседании выступил депутат Марлен Маматалиев, который отметил, что от легализации в бюджет поступило 1,8 миллиарда сомов.

«Но некоторые не успели воспользоваться легализацией. Я передавал список не успевших Минэкономики, но там сразу же мне отказали. Поэтому я лично вас прошу рассмотреть этот вопрос, и почему бы не продлить легализацию», — добавил Марлен Маматалиев.

По словам зампреда кабмина, повторной легализации автомобилей не будет.

«Это четкая позиция кабмина. Так как водителям было предоставлено достаточно времени, в ГРС открыты окошки. Но граждане не ответственно подошли. Данная тема вызвала очень большой спор в рамках ЕАЭС. Если будем продлевать, то наши партнеры в организации предъявят нам, что мы допускаем контрабанду, что не идет оплаты в общий бюджет ЕАЭС. Поэтому вопрос с повторной легализацией закрыт», — добавил Данияр Амангельдиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360722/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин вынес на обсуждение порядок защиты биометрических данных
Адылбек Касымалиев обсудил в ОАЭ цифровизацию правоохранительных органов
Касымалиев провел переговоры с шейхом Мансуром и предложил «безвиз» для КР
В КР утвердили новый порядок защиты детей, вовлеченных в уголовный процесс
В Кыргызстане создают консорциум поддержки малого и среднего бизнеса
Глава кабмина взял под контроль расследование трагического инцидента на Джеруе
Ломбарды на пороге больших перемен: кабмин вводит новые жесткие стандарты
Кабмин утвердит новые финансовые гарантии для инвесторов в особых зонах
Новые правила безопасной перевозки радиоактивных материалов утвердили в КР
В кабмине Кыргызстана подвели итоги 2025 года
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Назначена директор государственного предприятия &laquo;Центр единого окна&raquo; при ГТС Назначена директор государственного предприятия «Центр единого окна» при ГТС
Бизнес
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
5 февраля, четверг
11:47
Рейд «Притон» в Бишкеке: в отношении секс-работниц составили протоколы Рейд «Притон» в Бишкеке: в отношении секс-работниц сост...
11:44
Кабмин не будет продлевать легализацию автомобилей с иностранными номерами
11:43
Премию за мирное соглашение в Абу-Даби вручили главам Азербайджана и Армении
11:29
ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
11:26
В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом