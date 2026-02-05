Кабмин не будет продлевать легализацию автомобилей с иностранными номерами. Об этом на заседании ЖК заявил первый заместитель главы кабмина Данияр Амангельдиев.

На заседании выступил депутат Марлен Маматалиев, который отметил, что от легализации в бюджет поступило 1,8 миллиарда сомов.

«Но некоторые не успели воспользоваться легализацией. Я передавал список не успевших Минэкономики, но там сразу же мне отказали. Поэтому я лично вас прошу рассмотреть этот вопрос, и почему бы не продлить легализацию», — добавил Марлен Маматалиев.

По словам зампреда кабмина, повторной легализации автомобилей не будет.

«Это четкая позиция кабмина. Так как водителям было предоставлено достаточно времени, в ГРС открыты окошки. Но граждане не ответственно подошли. Данная тема вызвала очень большой спор в рамках ЕАЭС. Если будем продлевать, то наши партнеры в организации предъявят нам, что мы допускаем контрабанду, что не идет оплаты в общий бюджет ЕАЭС. Поэтому вопрос с повторной легализацией закрыт», — добавил Данияр Амангельдиев.