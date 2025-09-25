16:31
Общество

Легализация автотранспорта: некоторые отделы ГАРТС будут работать круглосуточно

Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава в связи с завершением кампании по легализации автомобилей продлевает рабочий график территориальных отделов до 20.00 и без выходных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что прием граждан также организован в вечернее и ночное время в некоторых отделах:

  • Бишкекский городской отдел (улица Валиханова, 2, ТЦ «Аю Гранд») — с 8.30 до 1.00, обед с 12.00 до 13.00;
  • Аламединский отдел (улица Элебесова) — с 8.30 до 1.00, обед с 12.00 до 13.00;
  • Межрегиональный отдел (село Кожомкул, улица Фрунзе, 211, авторынок «Риом-Авто») — круглосуточно;
  • Ошский региональный отдел (город Ош, улица Навои, б/н) — круглосуточно;
  • Джалал-Абадский региональный отдел (город Джалал-Абад, улица Шопокова, 32) — с 8.30 до 1.00, обед с 12.00 до 13.00.

Кыргызстанцев призывают завершить процедуру легализации транспортных средств до 1 октября.

Ранее в МВД проинформировали, что по состоянию на 22 сентября процедуру легализации прошли 13 тысяч владельцев авто.
