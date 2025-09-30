Легализация авто: все территориальные отделы 30 сентября работают до полуночи

В Кыргызстане 30 сентября завершается кампания по легализации транспортных средств с иностранными государственными регистрационными номерами. В связи с этим все территориальные отделы Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава будут принимать граждан до 00.00.

В агентстве напомнили, что легализации подлежат автомобили, ввезенные в страну до 31 декабря 2024 года и имеющие иностранные номера. Кампания проводится с 1 апреля текущего года во исполнение Указа президента Садыра Жапарова «О мерах по легализации автотранспортных средств».

По состоянию на утро 30 сентября в республике зарегистрировано 26 тысяч 648 транспортных средств с иностранными номерами.

Больше всего машин легализовано в Чуйской области — 7 тысяч 485. В Ошской области — 5 тысяч 224, в Джалал-Абадской — 4 тысячи 492, в Бишкеке — 4 тысячи 53. В Баткенской области зарегистрировано 1 тысяча 838 машин, в городе Оше — 1 тысяча 354, в Иссык-Кульской — 942, в Таласской — 762, в Нарынской — 498.

В ведомстве призвали граждан, которые еще не прошли процедуру, воспользоваться оставшимся временем и обратиться в ближайший территориальный отдел.