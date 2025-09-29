23:09
Экономика

Госрегулирование цен на уголь вводят в Кыргызстане с 1 октября

С 1 октября в Кыргызстане вводится государственное регулирование цен на уголь сроком на 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

По ее данным, цель — недопущение роста стоимости твердого топлива в отопительный сезон. Максимальные цены на уголь установлены в соответствии с Законом «О ценообразовании» и постановлением кабмина «О государственном регулировании цен на социально значимые товары» от 8 сентября 2023 года № 455.

Контроль за соблюдением установленного порядка будет осуществлять Госантимонополия. Ведомство сможет продлить срок регулирования, если ситуация на рынке угля останется нестабильной.

«Введение временных ограничений позволит предотвратить спекулятивный рост цен и обеспечить доступность топлива для населения», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345356/
