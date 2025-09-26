14:25
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Экономика

ЕАБР получил статус наблюдателя в Координационном комитете MCDF

Евразийский банк развития получил статус наблюдателя в Координационном комитете Многостороннего центра сотрудничества в области финансирования развития (MCDF). Об этом сообщается на сайте ЕАБР.

Отмечается, что это стало важным шагом к расширению многостороннего сотрудничества в целях устойчивого развития инфраструктуры в государствах-участниках.

MCDF — глобальное партнерство ведущих международных финансовых институтов и стран, направленное на содействие высококачественным инвестициям в инфраструктуру, обеспечивающую международную связность, на основе партнерств.

В рамках финансового механизма MCDF поддерживает обмен информацией, наращивание потенциала и подготовку проектов.

В состав Координационного комитета MCDF входят Всемирный банк, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Европейский банк реконструкции и развития и Исламский банк развития, а также семь государств-доноров, 17 стран-наблюдателей и 3 организации-наблюдателя.

В качестве наблюдателя ЕАБР будет активно участвовать в дискуссиях на высоком уровне по вопросам глобальных приоритетов в сфере инфраструктуры с учетом потребностей развития его государств-участников в Центральной Азии и за ее пределами.

Этот статус свидетельствует о растущей роли ЕАБР как ключевого института развития в Евразийском регионе. Двумя другими организациями-наблюдателями являются Восточноафриканский банк развития и Саудовский фонд развития, говорится в сообщении.

ЕАБР совместно с MCDF будет организовывать мероприятия по обмену знаниями по широкому кругу тем, таких как климатически оптимизированная инфраструктура, государственно-частные партнерства (ГЧП), трансграничная инфраструктура, экологические и социальные гарантии, долговая устойчивость и цифровая инфраструктура, а также участвовать в соответствующих мероприятиях и делиться своими наработками для информационных продуктов MCDF.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345035/
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост — Евразийский банк развития
Евразийский банк развития впервые разместил облигации в ОАЭ
Мэрия Бишкека планирует реализовать два проекта совместно с ЕАБР
Центральная Азия на пороге значительного роста исламских финансов — ЕАБР
Совместные проекты обсудили глава кабмина КР и зампредседателя правления ЕАБР
ЕАБР впервые разместил выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ на бирже Казахстана
Узбекистан присоединяется к Евразийскому банку развития: Мирзиеев подписал закон
Объем новых кредитов, выданных банками Кыргызстана, вырос на 53,9 процента
ЕАБР поможет Кыргызстану в строительстве Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС
Выпуск промышленного производства Кыргызстана вырос до 14,7 процента — ЕАБР
Популярные новости
Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на&nbsp;22&nbsp;сентября Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на 22 сентября
Снижения цен на&nbsp;недвижимость в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;ждите. Эксперт объяснил почему Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему
Российский рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;сентября Российский рубль продолжает дорожать, как и тенге. Курс валют на 25 сентября
Список освобожденных от&nbsp;применения контрольно-кассовых машин обновил кабмин Список освобожденных от применения контрольно-кассовых машин обновил кабмин
Бизнес
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
26 сентября, пятница
14:08
В КР внедряется институт резерва кандидатов на должности судей местных судов В КР внедряется институт резерва кандидатов на должност...
14:07
ЕАБР получил статус наблюдателя в Координационном комитете MCDF
14:03
В Кыргызстане отмечается резкое увеличение судебной нагрузки
14:00
Явка может быть выше. ЦИК отвечает на вопросы о досрочных выборах депутатов
13:49
Путин назвал нелепой ситуацию с членством РФ в ОБСЕ: не защищает россиян