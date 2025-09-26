ЕАБР получил статус наблюдателя в Координационном комитете MCDF

Евразийский банк развития получил статус наблюдателя в Координационном комитете Многостороннего центра сотрудничества в области финансирования развития (MCDF). Об этом сообщается на сайте ЕАБР.

Отмечается, что это стало важным шагом к расширению многостороннего сотрудничества в целях устойчивого развития инфраструктуры в государствах-участниках.

MCDF — глобальное партнерство ведущих международных финансовых институтов и стран, направленное на содействие высококачественным инвестициям в инфраструктуру, обеспечивающую международную связность, на основе партнерств.

В рамках финансового механизма MCDF поддерживает обмен информацией, наращивание потенциала и подготовку проектов.

В состав Координационного комитета MCDF входят Всемирный банк, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Европейский банк реконструкции и развития и Исламский банк развития, а также семь государств-доноров, 17 стран-наблюдателей и 3 организации-наблюдателя.

В качестве наблюдателя ЕАБР будет активно участвовать в дискуссиях на высоком уровне по вопросам глобальных приоритетов в сфере инфраструктуры с учетом потребностей развития его государств-участников в Центральной Азии и за ее пределами.

Этот статус свидетельствует о растущей роли ЕАБР как ключевого института развития в Евразийском регионе. Двумя другими организациями-наблюдателями являются Восточноафриканский банк развития и Саудовский фонд развития, говорится в сообщении.

ЕАБР совместно с MCDF будет организовывать мероприятия по обмену знаниями по широкому кругу тем, таких как климатически оптимизированная инфраструктура, государственно-частные партнерства (ГЧП), трансграничная инфраструктура, экологические и социальные гарантии, долговая устойчивость и цифровая инфраструктура, а также участвовать в соответствующих мероприятиях и делиться своими наработками для информационных продуктов MCDF.