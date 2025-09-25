Соблюдать сроки транзита призывает импортеров Таможенная служба Кыргызстана. Она обратилась к участникам внешнеэкономической деятельности, осуществляющим перевозку автотранспортных средств.

Отмечается, что в последнее время участились случаи, когда перевозчики приезжают в таможенные органы КР для завершения транзита уже после того, как срок, установленный таможенными органами России, истек более чем на 10 дней. В связи с чем возникают сложности в завершении таможенной процедуры таможенного транзита. И в первую очередь из-за того, что в информационной системе таможенных органов РФ уже стоит отметка о прекращении транзита — завершение процедуры таможенного транзита становится невозможным.

Чтобы решать такие проблемы, ГТС вынуждена дополнительно обмениваться информацией с российскими коллегами по каждой декларации. Это занимает время, а также такие авто должны находиться в зоне таможенного контроля.

«Таможенная служба требует строго соблюдать сроки транзита, установленные таможенными органами отправления, и вовремя обращаться в таможенные органы Кыргызской Республики для завершения таможенной процедуры таможенного транзита», — говорится в сообщении.