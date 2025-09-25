В ЕАЭС обнулили ввозную таможенную пошлину на промышленные жирные спирты

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила нулевую ввозную таможенную пошлину в отношении промышленных жирных спиртов. Об этом сообщили в ЕЭК.

Уточняется, что эта мера будет действовать до 31 октября 2028 года. Сейчас ставка составляет 5 процентов.

«Товары данного типа являются исходным сырьем для получения поверхностно-активных веществ, используемых в производстве жидких моющих и чистящих средств, а также косметики, в металлургии, текстильной, кожевенной, лакокрасочной, бумажной, пищевой, медицинской отраслях промышленности и сельском хозяйстве», — проинформировали в комиссии.

Сейчас промышленные жирные спирты в ЕАЭС не производятся, поэтому имеющиеся потребности удовлетворяются за счет импортных поставок. Принятая мера таможенно-тарифного регулирования поможет поддержать производителей в странах союза, снизить себестоимость готовой продукции.

Ранее ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 процентов применялась с апреля 2015 года по декабрь 2017-го, с сентября 2018 года по август 2021-го и с апреля 2022 года по март 2025-го.