Казахстан приобретает 300 локомотивов американской компании Wabtec. В рамках рабочего визита президента Казахстана в США в присутствии министра торговли Говарда Латника прошла церемония подписания соглашений с американской компанией Wabtec на сумму около $4,2 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Фото Акорды

Отмечается, что компания поставит в Казахстан 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и обеспечит их сервисное обслуживание.

С 2009 года в Астане успешно работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan. Ранее инвестиции составили более $230 миллионов. С момента запуска завод выпустил более 600 локомотивов для Казахстанской железной дороги и на экспорт. Уровень локализации производства достиг 45 процентов.

В июле 2024 года Wabtec открыл в Казахстане технологический и инженерный центр, ставший площадкой для внедрения инноваций и подготовки кадров.

