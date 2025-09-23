Кампания по легализации авто с иностранными номерами завершается, напоминает МВД

В Кыргызстане завершается кампания по легализации автомобилей с иностранными номерами. В МВД отмечают всплеск активности обращений граждан.

Напомним, с 1 октября 2025 года все транспортные средства, не прошедшие государственную регистрацию, должны быть вывезены за пределы страны или реализованы на запчасти с последующей утилизацией. Эта мера вводится в действие постановлением кабмина № 168 и призвана упорядочить автомобильный рынок, а также вывести из «серой» зоны тысячи машин.

В МВД проинформировали, что по состоянию на 22 сентября процедуру легализации прошли 13 тысяч владельцев авто. По данным ведомства, многие кыргызстанцы просят продлить срок легализации автомобилей и снизить регистрационный сбор на машины, приобретенные в России.

Отметим, что стоимость легализации зависит от типа транспортного средства.

«Для праворульных автомобилей, например, сбор составляет 50 тысяч сомов. А авто с левым рулем надо вывезти обратно в зарегистрированную страну, в частности в РФ, снять с регистрации и обратно привезти в КР. В данном случае оплата составит около 13 тысяч сомов», — пояснили в Министерстве экономики и коммерции.