Запасы золота в Кыргызстане увеличились на 4,68 тонны во втором квартале текущего года. Такие данные содержатся в обзоре Всемирного золотого совета (World Gold Council).

Уточняется, что объем золотых резервов КР достиг 38,95 тонны.

Валютные резервы страны оцениваются в $2,339 миллиарда. Совокупные резервы составили $6,456 миллиарда.

Напомним, на декабрь 2024 года золотые резервы Кыргызстана составляли 38,13 тонны. Лидером в регионе остаются Узбекистан (364,5 тонны золота) и Казахстан (306,16 тонны).