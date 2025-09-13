Минфин выдал предпринимателям беспроцентные кредиты на 9,4 миллиарда сомов

В рамках проекта «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий» Министерство финансов предоставило предпринимателям беспроцентные кредиты на сумму более 9 миллиардов 416 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, реализация проекта предусмотрена планом антикризисных мероприятий кабинета Министров КР и направлена на поддержку малых и средних предприятий в условиях кризисных ситуаций.

Отмечается, что 31 марта 2021 года в Кыргызской Республике был запущен проект «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий», финансируемый Всемирным банком и Азиатским инфраструктурным инвестиционным банком.

С момента запуска и по состоянию на 1 сентября 2025 года финансовую помощь получили 11 тысяч 803 предпринимателя. По 1-й категории (до 1 миллиона сомов) 9 тысячам 615 предпринимателям выдано более 5 миллиардов 719 миллионов сомов. По 2-й категории (до 3 миллионов сомов) кредиты получили 2 тысячи 188 предпринимателей на более чем 3 миллиарда 697 миллионов сомов.