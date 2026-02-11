12:05
С 15 февраля фермеры смогут получать льготные кредиты онлайн

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана совместно с ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк» объявляет о запуске электронной очереди на получение льготных кредитов. Данный цифровой механизм разработан техническим оператором министерства — ГУ «АгроСмарт» — и реализован на базе платформы i-Dyikan.

Уже с 15 февраля запускается цифровая платформа i-Dyikan, где каждый фермер может зарегистрироваться, подать заявку на льготный кредит и дистанционно встать в очередь в банк. При этом выдача средств осуществляется по установленным критериям и требованиям программ льготного финансирования.

Переход в цифровой формат позволит фермерам отслеживать движение своей заявки в режиме онлайн. i-Dyikan также открывает доступ к государственным услугам министерства в электронном виде, что значительно дебюрократизирует процесс их получения.

Новый механизм станет важным шагом в упрощении доступа фермерам к финансовым ресурсам и общей цифровизации сельскохозяйственного сектора страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361512/
просмотров: 339
