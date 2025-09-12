13:50
Экономика

Более 31 миллиарда сомов вложит Кыргызстан в модернизацию энергетики

С 2026 по 2030 год власти Кыргызстана намерены реализовать 10 крупных энергетических проектов. Совокупный объем внешнего финансирования запланирован на уровне 31,4 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в отчете Министерства финансов об основных направлениях фискальной политики КР.

Отмечается, что в приоритете модернизация и реабилитация гидроэлектростанций, конверторных подстанций и высоковольтных линий электропередачи.

В указанный период планируется завершить:

  • модернизацию Токтогульской ГЭС с заменой всех четырех гидроагрегатов;
  • обновление второго гидроагрегата на Камбаратинской ГЭС-2;
  • полную замену гидроагрегатов на Учкурганской ГЭС.

В плане также запуск новых инициатив, направленных на развитие возобновляемой энергетики, в том числе строительство малых ГЭС и разработка технико-экономического обоснования для строительства крупных солнечных электростанций.

Финансирование проектов, как предполагается, будет осуществлено за счет средств Всемирного банка, Зеленого климатического фонда и Европейского банка реконструкции и развития.
