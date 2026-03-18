В центре Бишкека 19 марта отключат холодную воду

В одном из центральных районов столицы 19 марта с 10.00 до 18.00 будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета Бишкека.

Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения, ограниченный улицами:

линия железной дороги — улица Фрунзе — река Аламедин — улица Панфилова;

линия железной дороги — улица Матросова — улица Горького — переулок Гвардейский — улица Бектенова — улица Скрябина — улица Мавлянова — улица 7 Апреля.

Отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Кок-Джар».

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.