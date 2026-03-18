10:41
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Происшествия

В центре Бишкека 19 марта отключат холодную воду

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В одном из центральных районов столицы 19 марта с 10.00 до 18.00 будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета Бишкека.

Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения, ограниченный улицами:

  • линия железной дороги — улица Фрунзе — река Аламедин — улица Панфилова;
  • линия железной дороги — улица Матросова — улица Горького — переулок Гвардейский — улица Бектенова — улица Скрябина — улица Мавлянова — улица 7 Апреля.

Отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Кок-Джар».

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/366146/
просмотров: 1016
Версия для печати
Материалы по теме
В одном из районов Бишкека 17 марта не будет холодной воды
В одном из жилмассивов Бишкека 11 марта не будет холодной воды
В некоторых районах и жилмассивах Бишкека 12 марта не будет воды
В части районов Бишкека 10 марта не будет воды
В некоторых жилмассивах Бишкека 3 марта не будет холодной воды
Внимание! В части Бишкека 4 марта отключат воду
В 2025 году через центр реабилитации лиц с инвалидностью прошли 855 человек
Воспитанники центра «Акниет» не жаловались на сотрудников в мэрию Бишкека
В некоторых жилмассивах Бишкека 26 февраля отключат воду
Часть Бишкека 24 февраля останется без воды
Популярные новости
ГКНБ КР&nbsp;опроверг распространяемый в&nbsp;Сети &laquo;документ&raquo; о&nbsp;финансовых переводах ГКНБ КР опроверг распространяемый в Сети «документ» о финансовых переводах
Чиновников поймали на&nbsp;вымогательстве денег у&nbsp;директоров школ города Нарына Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына
Патрульная милиция сняла с&nbsp;забора электронного щита потерянные госномера Патрульная милиция сняла с забора электронного щита потерянные госномера
Гибель замглавы службы судисполнителей не&nbsp;связана с&nbsp;работой. Что было в&nbsp;записке Гибель замглавы службы судисполнителей не связана с работой. Что было в записке
Бизнес
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
18 марта, среда
10:00
Завершение Рамазана: что можно и чего нельзя делать на Орозо айт Завершение Рамазана: что можно и чего нельзя делать на ...
09:28
В центре Бишкека 19 марта отключат холодную воду
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 марта, вторник
23:36
Samsung может отказаться от продажи гаджета, раскладывающегося на три части
22:26
Сборная Кыргызстана по вольной борьбе выступит на турнире в Армении
22:04
В Бишкеке начали строить учреждение для детей с инвалидностью
21:43
В Бишкеке увековечат память венгерского ученого-тюрколога Иштвана Мандока
21:22
Жители просят отремонтировать улицу Маликова в селе Кок-Жар. Ответ мэрии Бишкека