Кабмин утвердит статус Центра охраны материнства и детства имени Алиймы Ташиевой

Проект постановления «Об утверждении положения о Центре охраны материнства и детства имени Алиймы Ташиевой» вынесен на общественное обсуждение.

Целью проекта постановления является нормативное закрепление статуса, целей, задач, функций, структуры и порядка управления медучреждения.

«Необходимость принятия документа обусловлена потребностью населения Джалал-Абадской области и прилегающих территорий в более доступной и своевременной специализированной медицинской помощи женщинам и детям. В настоящее время значительная часть узкопрофильной специализированной медицинской инфраструктуры сосредоточена в Бишкеке и Оше. При удаленности регионов, транспортных ограничениях и рисках осложнений в акушерстве, неонатологии и педиатрии это приводит к увеличению времени маршрутизации пациентов и дополнительной нагрузке на республиканские учреждения здравоохранения», — отмечают в Минздраве.

Согласно справке-обоснованию, деятельность центра будет направлена на оказание специализированной лечебно-диагностической и профилактической помощи по профилям акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, детской хирургии, репродуктологии и онкоскрининга.

Центр также будет функционировать как клиническая база для осуществления научно-практической и методической деятельности в сфере охраны материнства и детства, включая проведение мероприятий по повышению квалификации медицинских работников.

Напомним, семья Ташиевых продала свою нефтяную базу и построила Центр охраны материнства и детства в селе Чокмор Сузакского района Джалал-Абадской области.