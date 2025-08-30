19:44
Экономика

Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем

Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, выступая в парламенте. Депутаты собрались на внеочередное заседание из-за ситуации в секторе Газа.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По словам чиновника, власти Турции ввели запрет для турецких судов заходить в порты Израиля и закрыли небо для израильских самолетов.

«Турция прекратила всю торговлю с Израилем, не позволяет турецким судам заходить в израильские порты и закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов», — сказал он.

В конце апреля 2024-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за конфликта в секторе Газа Анкара прекращает активную торговлю с Израилем. В мае того же года Bloomberg написал о фактической остановке всей торговли. Однако официального подобного заявления от Анкары ранее не поступало.

21 августа Армия обороны Израиля начала захват Газы.

Напомним, ранее кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников. Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акции протеста против этой инициативы.
