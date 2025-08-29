09:08
Экономика

В Кыргызстане запускают инициативу о переходе к низкоуглеродному будущему

Министерство экономики и коммерции совместно с ведущими промышленными предприятиями страны запускает стратегическую инициативу по подготовке отечественной промышленности к низкоуглеродному будущему в рамках обновленного Национально-определяемого вклада (NDC 3.0).

Отмечается, что в условиях растущего давления международных рынков, внедрения трансграничных углеродных регуляций, а также обострения внутренних климатических рисков (таяния ледников, дефицита воды и учащающихся чрезвычайных природных явлений), Кыргызстан делает стратегический выбор в пользу модернизации промышленности, сокращения технологического отставания и повышения устойчивости ключевых отраслей экономики.

Проект NDC 3.0 предполагает создание цифровой платформы для учета и мониторинга выбросов парниковых газов, развитие прозрачной системы климатической отчетности и верификации, а также внедрение современных низкоуглеродных стандартов производства.

Кроме того, инициатива включает меры поддержки для предприятий: льготное финансирование и налоговые стимулы для перехода на чистые технологии, создание индустриального парка чистых технологий и демонстрационного центра, а также запуск образовательных программ по декарбонизации и климатическому менеджменту — чтобы каждая компания могла эффективно и осознанно снижать углеродный след.

«Даже несмотря на то, что вклад Кыргызстана в глобальные выбросы минимален, наша промышленность уже ощущает последствия изменения климата — от сокращения водных ресурсов до угрозы экспорту. Именно сейчас эти вызовы превращаются в стратегические возможности для устойчивого и современного развития», — говорится в сообщении.

Пилотная фаза проекта стартует в 2025 году и охватит 20 промышленных предприятий в наиболее углеродоемких секторах, включая производство стройматериалов и пищевую промышленность.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341351/
просмотров: 252
