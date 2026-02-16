09:14
КР приняла участие в обсуждении концепции региональной платформы «зеленых школ»

Заместитель министра просвещения Кыргызстана Надира Джусупбекова приняла участие во встрече вице-министров экологических и образовательных ведомств стран Центральной Азии, которая прошла в Астане в преддверии регионального экологического саммита.

Участники обсудили концепцию региональной платформы «зеленых школ», которую планируется утвердить в рамках круглого стола высокого уровня «Дети, молодежь и климат», и рассмотрели вопросы формирования устойчивых к изменению климата образовательных систем в условиях нарастающих трансграничных экологических вызовов региона.

Надира Джусупбекова представила информацию о текущем состоянии и проводимых реформах в Кыргызстане в сфере экологизации образования, отметив, что работа ведется по направлениям ресурсосбережения, повышения безопасности и климатической устойчивости школьной инфраструктуры, а также интеграции экологической тематики в учебные программы.

По ее словам, в КР действует около 120 климатически устойчивых школ, реализуются проекты по энергоэффективности, обновлены строительные нормы и разрабатываются стандарты «зеленой школы».
