Для объектов возобновляемых источников энергии повысят порог мощности

В Кыргызстане для объектов возобновляемых источников энергии повысят порог мощности. Изменения в Закон «Об электроэнергетике» иницирует Министерство энергетики. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Инициатива направлена на создание благоприятных условий для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и привлечения инвестиций путем повышения порога мощности объектов с 30 до 50 мегаватт. В ведомстве отмечают, что это позволит реализовывать более эффективные, экономически устойчивые и технологически современные проекты, соответствующие международной практике и стратегическим целям в области зеленой экономики и энергетической безопасности.

«Энергетика Кыргызской Республики в значительной степени зависит от водных ресурсов, что делает систему уязвимой в засушливые годы. Развитие проектов ВИЭ мощностью до 50 мегаватт обеспечит диверсификацию генерации и повышение устойчивости энергоснабжения в зимний и межсезонный периоды.

Повышение предельной мощности позволит привлекать крупных инвесторов, заинтересованных в строительстве более эффективных и экономически оправданных станций ВИЭ. Текущий порог 30 мегаватт ограничивает развитие проектов, которые могли бы быть финансово устойчивыми при большей мощности.

Станции мощностью до 50 мегаватт могут быть эффективно интегрированы в энергосистему без существенных рисков для стабильности сети, при этом обеспечивая существенный вклад в покрытие внутреннего спроса и снижение зависимости от гидроресурсов в сезонной перспективе», — говорится в справке-обосновании.

Изменение порога создаст условия для масштабирования действующих проектов, увеличения доли «чистой» генерации и достижения национальных целей по переходу к зеленой экономике, отметили в Минэнерго.
