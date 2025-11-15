09:33
Население планеты ежегодно выбрасывает свыше 1 миллиарда тонн пищи

Население планеты ежегодно выбрасывает свыше 1 миллиарда тонн пищи, что приводит к образованию 10 процентов глобальных выбросов парниковых газов. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, на Конференции ООН по климату (КС-30) в Белене (Бразилия) представлен ряд ключевых инициатив, объединенных общей целью — защитить людей и планету от последствий климатического кризиса, укрепить экологическую справедливость и обеспечить устойчивое будущее.

Так, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и партнеры запустили инициативу «Прорыв в продовольственных потерях» (Food Waste Breakthrough), цель которой — сократить мировые потери продуктов питания вдвое к 2030 году, уменьшить выбросы метана на 7 процентов и снизить глобальный уровень голода.

«Мир теряет недопустимое количество еды каждый год во всех странах — богатых и бедных. Сокращение пищевых отходов — ключ к борьбе с голодом и уменьшению объемов выброса метана», — подчеркнула глава ЮНЕП Ингер Андерсен.

Против вырубки лесов. Индейцы ворвались на климатическую конференцию в Бразилии

Новая программа, финансируемая Глобальным экологическим фондом, будет поддерживать города и государства в разработке национальных стратегий по сокращению пищевых отходов и выбросов метана, адаптации и масштабировании доказавших свою эффективность решений в развивающихся странах, а также в укреплении международного сотрудничества в этой области.

Ингер Андерсен отметила, что вода должна стать центральной темой климатических усилий. «Почти 3 миллиарда людей страдают от нехватки воды, а 90 процентов природных катастроф связаны именно с водой», — заявила она.

Инициатива по воде для климатических действий, поддерживаемая ЮНЕП, Всемирной метеорологической программой и Европейской экономической комиссией ООН, направлена на стимулирование инвестиций в природоориентированные решения и интегрированное управление водными ресурсами с особым вниманием к уязвимым регионам.
