Кыргызстан является одним из мировых лидеров по сокращению выбросов парниковых газов с 1990 года, несмотря на ограниченные ресурсы. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов на климатическом саммите мировых лидеров, проходящем в рамках 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН (РКИК ООН) об изменении климата (COP30) в Белене (Бразилия).

Он подтвердил приверженность страны выполнению обновленного Национально определяемого вклада (НДВ-3) — снижению выбросов на 18 процентов к 2030-му и до 30 процентов при международной поддержке, а также реализации Концепции углеродной нейтральности до 2050 года.

Зампред кабмина высоко оценил председательство Азербайджана в рамках COP29 и принятие дорожной карты «Баку — Белен», определившей приоритеты справедливого климатического финансирования. Он подчеркнул, что этот документ впервые поставил горные экосистемы в один ряд с лесами и океанами, признав их ключевое значение для водной и климатической безопасности планеты.

В дорожной карте «Баку — Белен» горные экосистемы жизненно важны для воды, биоразнообразия и культурного наследия, но остаются наименее финансируемыми. Эдиль Байсалов

«Кыргызстан призывает закрепить их особый статус и обеспечить приоритетное финансирование программ адаптации и устойчивого развития горных регионов», — заявил он.

И подчеркнул, что государствам с горным рельефом необходима международная поддержка для адаптации, смягчения последствий изменения климата и развития зеленой экономики.

Чиновник напомнил, что в Бишкеке в 2027 году пройдет Второй Глобальный саммит по горам — через 25 лет после первого. Он пригласил все страны поддержать инициативу по созданию постоянного диалога о горах и климате в рамках РКИК ООН.