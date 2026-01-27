17:11
Экономика

Загрязняющие ископаемые виды топлива усугубляют уровень бедности населения

Фото ПРООН. Солнечные панели на крыше в Индии

Более 75 процентов глобальных выбросов парниковых газов происходит из-за сжигания ископаемого топлива для получения энергии. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, отсутствие надежного и экологичного энергоснабжения препятствует развитию в сферах образования, здравоохранения и экономики.

Многие из развивающихся регионов по-прежнему в значительной степени зависят от загрязняющих ископаемых видов топлива в повседневной жизни, что усугубляет уровень бедности их населения. По оценкам, 1,5 миллиарда человек в сельских районах по-прежнему используют небезопасные, вредные для здоровья и неэффективные системы приготовления пищи, такие как сжигание древесины или навоза.

По оценкам, это ежегодно становится причиной 3,2 миллиона преждевременных смертей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны ускорить глобальный энергетический переход. По его словам, возобновляемые источники энергии уже становятся ключевым двигателем преобразований. Во многих регионах они являются самым дешевым источником новой энергии, при этом в прошлом году впервые в мире ветровая, солнечная и другая зеленая энергетика обеспечила больше электроэнергии, чем уголь.

Антониу Гутерриш отметил, что чистая энергетика не только помогает бороться с изменением климата, но и способствует развитию: дает доступ к электричеству тем, кто все еще живет без него, обеспечивает более безопасные способы приготовления пищи, улучшает показатели в сферах здоровья и образования, создает рабочие места и снижает зависимость государств от геополитических потрясений и ценовой нестабильности на рынках топлива.

По данным ООН, каждый доллар, вложенный в возобновляемую энергетику, создает в три раза больше рабочих мест, чем инвестиции в ископаемое топливо.

Однако, как подчеркнул генсек ООН, необходимо нарастить темпы перехода. Энергетические сети не успевают за ростом мощностей возобновляемой энергетики, а высокие финансовые издержки по-прежнему оставляют многие развивающиеся страны за бортом.

Антониу Гутерриш призвал утроить мировые мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году, устранив административные и финансовые барьеры и обеспечив доступ к чистой энергии для населения и промышленности. Он подчеркнул важность модернизации энергосетей, развития систем хранения энергии и диверсификации цепочек поставок, в том числе в сфере критически важных минералов.

Особое внимание, по словам Генерального секретаря ООН, должно быть уделено справедливости перехода — защите работников и местных сообществ, поддержке образования и созданию новых экономических возможностей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359406/
