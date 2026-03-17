Кыргызстан и GIZ подписали соглашение о развитии «зеленых» навыков для ЦА

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики состоялось подписание соглашения о реализации регионального проекта «Зеленые навыки для зеленой экономики в Центральной Азии» между министерством и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

В мероприятии приняли участие министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Канат Сагынбаев, представители министерства, а также руководитель регионального проекта GIZ Удо Фолькерс и сотрудники организации.

Выступая на церемонии, Канат Сагынбаев отметил, что подписание соглашения является важным шагом в укреплении стратегического партнерства между министерством и GIZ. Проект открывает новые возможности для развития профессионального образования и повышения конкурентоспособности рабочей силы в «зеленых» отраслях экономики.

Министр подчеркнул, что формирование современных компетенций и развитие «зеленых» навыков особенно актуально в условиях перехода к устойчивому и экологически ориентированному развитию экономики. Реализация проекта позволит готовить специалистов для «зеленых» отраслей и расширить возможности трудоустройства населения.

Региональный проект направлен на улучшение занятости молодежи и взрослых в странах Центральной Азии. В рамках проекта будет поддержана разработка и внедрение методик по развитию «зеленых» навыков, профессий и проектов с учетом потребностей экологически ориентированной экономики.

Основные направления подготовки специалистов включают солнечные технологии, энергоэффективность, рациональное использование водных ресурсов и управление отходами.

Кроме того, проект предусматривает модернизацию образовательных программ, внедрение инновационных форм обучения и обмен лучшими практиками между странами региона. Ожидается, что это расширит возможности трудоустройства выпускников и повысит соответствие подготовки кадров требованиям рынка труда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366250/
