В КР меняют правила зеленой энергетики: вводят аукционы и накопители

В Кыргызстане предлагают внести изменения в Закон «О возобновляемых источниках энергии». Соответствующий проект вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает внедрение новых механизмов реализации проектов в сфере зеленой энергетики. В частности, предлагается вводить аукционы и конкурсные процедуры для отбора инвесторов и определения тарифов, что должно повысить прозрачность и конкуренцию в отрасли.

Одним из ключевых нововведений станет обязательная установка систем накопления электроэнергии для проектов в сфере солнечной и ветровой генерации — не менее 30 процентов от установленной мощности.

Также уточняется порядок формирования тарифов. В период действия льготного режима тарифы будут устанавливаться с учетом государственной тарифной политики, при этом в отдельных случаях допускается их привязка к иностранной валюте в рамках инвестсоглашений или проектов ГЧП.

Документом предлагается расширить полномочия профильных органов, включая сопровождение инвесторов, участие в выделении земельных участков и контроль за реализацией проектов.

Кроме того, предусматривается, что производители «зеленой» энергии будут обязаны перечислять 1 процент выручки от продажи электроэнергии в бюджеты местных органов самоуправления по месту размещения объектов.

Власти рассчитывают, что предлагаемые изменения позволят ускорить развитие возобновляемой энергетики, привлечь инвестиции и повысить долю чистой энергии в энергобалансе страны.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.