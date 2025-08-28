11:56
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Экономика

Джалал-Абадская область профинансирована из бюджета на 1,872 миллиарда сомов

Минфин за семь месяцев 2025 года профинансировал Джалал-Абадскую область за счет республиканского бюджета на 1 миллиард 871,9 миллиона сомов.

Из них:

1. Выравнивающий трансферт – 171,2 миллиона сомов.
2. На реализацию отдельных государственных полномочий – 10,4 миллиона сомов.
3. На 50 процентов компенсации электроэнергии – 23,5 миллиона сомов.
4. На разработку генерального плана населенных пунктов – 88,3 миллиона сомов.
5. На субсидирование муниципальных теплоснабжающих предприятий – 509,2 миллиона сомов.
6. На финансирование дошкольных учреждений – 55,2 миллиона сомов.
7. Победителям государственного конкурса «Лучший айыл окмоту» – 3 миллиона сомов.
8. Согласно решениям кабинета министров Кыргызской Республики – 126,8 миллиона сомов.
9. На программы развития городов Джалал-Абадской области – 732 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341284/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Какие объекты сдадут в Джалал-Абаде ко Дню независимости
В Джалал-Абаде готовятся к Дню независимости: опубликовано видео репетиции
Бюджет ФОМС в 2026 году прогнозируется на уровне более 10 миллиардов сомов
В Джалал-Абаде продолжают сносить незаконные строения
Из вузов Джалал-Абада отчислены 2 тысячи 606 студентов
Джалал-Абад готовится к празднованию Дня независимости
Две тысячи милиционеров обеспечат порядок в День независимости в Джалал-Абаде
В Джалал-Абаде достраивают здание полпреда президента и мэрии за 1,65 миллиарда
Консолидированный бюджет Кыргызстана впервые превысит триллион сомов
Камчыбек Ташиев: В Джалал-Абаде построят музей и вынесут рынки за город
Популярные новости
Мелкий уголь отпускать населению не&nbsp;будут&nbsp;&mdash; &laquo;Кыргызкомур&raquo; Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;августа Доллар и рубль продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 26 августа
В&nbsp;Кыргызстане зарплаты растут, но&nbsp;текучесть кадров остается проблемой В Кыргызстане зарплаты растут, но текучесть кадров остается проблемой
В&nbsp;Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
Бизнес
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
Будущее AI&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане: интервью с&nbsp;Чингизом Арзиевым, Head of&nbsp;AI в&nbsp;BDigital Будущее AI в Кыргызстане: интервью с Чингизом Арзиевым, Head of AI в BDigital
O!Store дарит скидку 34&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары к&nbsp;34-летию независимости&nbsp;КР O!Store дарит скидку 34 процента на аксессуары к 34-летию независимости КР
28 августа, четверг
11:47
В Таласе за незаконное обслуживание скважины наложен штраф В Таласе за незаконное обслуживание скважины наложен шт...
11:39
На обучение в Китай направят более 500 госслужащих Кыргызстана
11:38
Застрявшая на пике Победы. Экспертная группа альпинистов выступила с заявлением
11:36
Джалал-Абадская область профинансирована из бюджета на 1,872 миллиарда сомов
11:33
Завершена укладка асфальта на дороге Сокулук — Арал