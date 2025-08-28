Джалал-Абадская область профинансирована из бюджета на 1,872 миллиарда сомов

Минфин за семь месяцев 2025 года профинансировал Джалал-Абадскую область за счет республиканского бюджета на 1 миллиард 871,9 миллиона сомов.

Из них:

1. Выравнивающий трансферт – 171,2 миллиона сомов.

2. На реализацию отдельных государственных полномочий – 10,4 миллиона сомов.

3. На 50 процентов компенсации электроэнергии – 23,5 миллиона сомов.

4. На разработку генерального плана населенных пунктов – 88,3 миллиона сомов.

5. На субсидирование муниципальных теплоснабжающих предприятий – 509,2 миллиона сомов.

6. На финансирование дошкольных учреждений – 55,2 миллиона сомов.

7. Победителям государственного конкурса «Лучший айыл окмоту» – 3 миллиона сомов.

8. Согласно решениям кабинета министров Кыргызской Республики – 126,8 миллиона сомов.

9. На программы развития городов Джалал-Абадской области – 732 миллиона сомов.