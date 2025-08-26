13:43
Кыргызстан привлекает немецких туристов и инвесторов через совместные инициативы

В Чолпон-Ате прошел кыргызско-германский бизнес-форум в рамках мероприятий «Дни экономики Германии в Кыргызстане».

Открывая форум, председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил участников и отметил символичность проведения встречи на живописном берегу Иссык-Куля. Он подчеркнул, что это завершение первого цикла встреч, который начался в 2023 году в Гамбурге и продолжался в экономических центрах Германии — Франкфурте-на-Майне и Мюнхене.

«Сегодняшний форум — это отличная возможность подвести итоги нашего совместного сотрудничества и обсудить перспективы партнерства не только как коллег, но и как друзей», — сказал Адылбек Касымалиев.

Он выделил ключевые направления кыргызско-германского сотрудничества: устойчивый рост экономики Кыргызстана, увеличение ВВП на 11,5 процента за январь-июль 2025 года, упрощение административных процедур, модернизацию налоговой системы и внедрение цифровых сервисов для привлечения инвесторов. Особое внимание было уделено сельскому хозяйству, климатическим условиям и экологически чистой продукции, что делает страну привлекательным партнером для переработки и экспорта.

Председатель кабинета министров также отметил развитие гидроэнергетики и проектов в области возобновляемых источников энергии, важность горнодобывающей отрасли, в частности разведки и переработки редких металлов.

В сфере туризма Германия остается одним из ведущих партнеров Кыргызстана: в 2024 году страну посетили более 23 тысяч немецких туристов, а в первой половине 2025 года — свыше 10 тысяч. Адылбек Касымалиев подчеркнул перспективность совместных проектов в экотуризме, гостиничной инфраструктуре и культурных инициативах.

«Кыргызстан стремится строить инновационную, устойчивую и открытую для мира экономику. Мы готовы к реализации совместных проектов с Германией и формированию стратегического партнерства, основанного на доверии, взаимном уважении и конструктивном сотрудничестве», — заключил он.
