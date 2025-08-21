09:48
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Экономика

Кыргызско-германский бизнес-форум пройдет в Чолпон-Ате

Кыргызско-германский бизнес-форум «День Германской экономики в Кыргызстане» и четвертое заседание Кыргызско-Германского делового совета пройдут в Чолпон-Ате. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям.

Отмечается, что программа форума включает две тематические панельные сессии:

  • Проекты в области энергетики для германо-кыргызского экономического сотрудничества, где будут рассмотрены возможности взаимодействия в сфере зеленой энергетики и инфраструктуры;
  • Экспортный потенциал и логистика в переходный период: возможности среднего коридора.

Основной темой Кыргызско-Германского делового совета станет торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран.

Форум соберет представителей госструктур, деловых кругов, отраслевых союзов, международных организаций и инвесторов. Цель – активизация экономического диалога и расширение стратегического партнерства между Кыргызстаном и Германией.
 
