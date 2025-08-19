10:56
Экономика

В Кыргызстане упрощены условия для привлечения крупных инвесторов

В целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения прямых иностранных инвестиций в Кыргызстане реализуются конкретные меры по стимулированию крупного бизнеса. Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям.

По его данным, в соответствии с положениями Закона «Об инвестициях в Кыргызской Республики» инвесторам предоставлена возможность заключения индивидуального инвестиционного соглашения напрямую с кабинетом министров Кыргызской Республики.

Данная норма применяется к инвесторам, готовым вложить не менее $10 миллионов, а также обладающим:

— международной деловой репутацией;

— уникальными знаниями и опытом в реализации успешных инвестиционных проектов.

В рамках инвестиционного соглашения инвесторам могут быть предоставлены:

— налоговые и таможенные льготы и преференции;

— визовая поддержка для ключевых сотрудников;

— содействие в подборе и оформлении земельных участков под реализацию проектов.

Нацагентство приглашает международных и локальных инвесторов к сотрудничеству и готово обеспечить полное сопровождение инвестиционных инициатив на всех этапах — от подачи заявки до реализации проекта.
