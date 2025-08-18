Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме

Национальный банк предупреждает о случаях мошенничества, когда неизвестные лица, представляясь по телефону сотрудниками оператора связи и государственного портала электронных услуг «Тундук», под различными предлогами пытаются завладеть деньгами граждан.

Злоумышленники используют методы психологического воздействия. Выдавая себя за представителей государственных или коммерческих организаций, мошенники убеждают граждан сообщить коды подтверждения, реквизиты банковских карт или иные персональные данные с целью получения несанкционированного доступа к счетам, «личным кабинетам» и совершения операций, в том числе по оформлению кредитов.

Вместе с тем Национальный банк информирует, что мобильное приложение «Тундук» предназначено для предоставления гражданам доступа к цифровым государственным услугам и документам. Следовательно, оно не предусматривает функцию подачи заявок в коммерческие банки на получение кредитов.

Помимо этого, участились случаи, когда мошенники рассылают в мессенджерах ложные уведомления о якобы имеющейся задолженности с поддельными ссылками и документами от имени ОАО «Тундук» и судебных исполнителей.

Согласно информации Судебного департамента, чтобы проверить наличие задолженности, необходимо обратиться в Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики и другие официальные органы или через официальные цифровые сервисы, предусмотренные законодательством.

Помимо этого, согласно сообщениям Министерства цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики, представители ОАО «Тундук» не звонят, не отправляют сообщения гражданам, не предлагают зарегистрироваться в приложении и не запрашивают пароли, логины и другие персональные данные.

В этой связи Национальный банк сообщает о необходимости соблюдения мер предосторожности: не передавать неизвестным лицам коды подтверждения, пароли, данные банковских платежных карт, данные учетных записей в мобильных банковских приложениях и иные сведения, позволяющие осуществлять операции от вашего имени.

При возникновении подозрений необходимо обратиться в обслуживающий вас банк для проверки наличия попыток оформления кредита на ваше имя и при необходимости заблокировать доступ к учетным записям.

При получении подозрительных звонков рекомендуется проверять подлинность обращений от имени государственных органов или операторов связи, самостоятельно перезванивая по официальным контактным данным, указанным на их официальных сайтах.

Кроме того, следует обращаться в правоохранительные органы.

Дополнительно Национальный банк информирует, что в рамках своих полномочий проводит комплексную работу по обеспечению безопасности банковских операций и защиты граждан от мошеннических действий совместно с государственными и правоохранительными органами.