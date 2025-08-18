09:32
Экономика

В Кыргызстане увеличено производство продуктов растениеводства

С начала 2025 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 179 миллиардов сомов. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

По данным ведомства, темп реального роста к уровню аналогичного периода 2024 года составил 102,3 процента. Рост объемов валового выпуска сельскохозяйственной продукции по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, в основном, обеспечен увеличением производства продукции животноводства на 3 процента за счет увеличения производства мяса на 3,7 процента, молока — на 2,1 процента и яиц на 1,9 процента.

За указанный период урожайность снизилась по сравнению с предыдущим периодом. Это связано с нехваткой поливной воды, а также с тем, что в текущем году наблюдалось более раннее созревание отдельных сельскохозяйственных культур — на 2-3 недели раньше, чем в прошлом году. В результате уборка урожая началась раньше, что повлияло на объем продукции предыдущего периода. Вследствие этого темп роста валовой продукции за январь—июль замедлился до 2,3 процента.

Производство продукции растениеводства увеличилось на 0,9 процента за счет увеличения производства картофеля на 9,6 процента, плодов и ягод — на 12,6 процента, овощей — на 11,9 процента, бахчевых культур — на 13 процентов.
