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Общество

В 2025 году из Китая завезли 11 тысяч тонн картофеля

За январь — апрель 2025 года из Китая завезли 11 тысяч тонн картофеля. Об этом представители Минсельхоза сообщили сегодня на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию при обсуждении проекта закона «О продовольственной безопасности».

При этом, по их данным, Кыргызстан обеспечивает сам себя картофелем на 123 процента.

Депутат Балбак Тулобаев возмутился таким положением дел.

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«Картошка — это единственный овощ, которым мы сами себя обеспечиваем, даже есть излишек — 123 процента. А на деле мы едим картошку из КНР, которую импортируем. Куда это годится? Почему Минсельхоз не мониторит ситуацию?» — вопрошал он.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев ответил, что ведомство каждый год мониторит, сколько гектаров земель засеяно под картофель.

«В этом году продуктивность урожая хорошая. Но в Казахстане и России урожай не высокий в связи с прошедшими селями. Одна из причин высокой цены на картофель в КР — это то, что фермеры держали на складах овощи в ожидании более высокой цены на них, до 100 сомов. Но после того, как наши специалисты провели разъяснительную работу с фермерами, последние стали продавать картофель со складов. В этом году они получили хорошую прибыль», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331190/
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