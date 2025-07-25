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Экономика

Минсельхоз: Потребность КР в картофеле и моркови будет обеспечена полностью

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности информирует, что на территории страны продолжается активный вегетационный период овощных культур открытого грунта.

По данным на 2025-й, площадь посадок картофеля составила 64 тысячи 637 гектаров, моркови — 7 тысяч 332 гектара. Учитывая среднюю урожайность последних лет — 175-178 центнеров с гектара по картофелю и 230 центнеров с гектара по моркови, в этом году ожидается сбор:

— картофеля в объеме 1,1-1,15 миллиона тонн;
— моркови порядка 168 тысяч тонн.

Годовая потребность страны составляет 757 тысяч 900 тонн картофеля и 98 тысяч 600 тонн моркови. Это означает, что объемы урожая являются достаточными для обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики.

В целях недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары министерство продолжает ежедневный мониторинг ценовой ситуации. В случае возникновения риска дефицита продукции на внутреннем рынке вследствие увеличения экспорта или необоснованного завышения цен со стороны посредников будет рассмотрен вопрос о введении временных ограничений на экспорт указанных культур.

Ведомство призывает всех участников продовольственного рынка к добросовестному ведению деятельности, направленной на стабильное и доступное обеспечение населения основными видами продовольствия.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337524/
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