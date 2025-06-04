10:11
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Бизнесменам из КР разрешили ввозить семенной картофель без уплаты пошлин

До конца июня кыргызстанские предприниматели могут ввозить семенной картофель без уплаты таможенной пошлины. Эта мера предусмотрена в рамках внешнеэкономической политики. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Кроме того, по ее данным, в соответствии с постановлением кабинета министров от 11 марта 2022 года № 131 «О мерах по реализации требований статей 289, 297, 298 и 299 Налогового кодекса» семенной картофель освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Также перечень сельскохозяйственной продукции, освобождаемой от уплаты НДС при импорте,
можно найти в вышеуказанном постановлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331479/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году из Китая завезли 11 тысяч тонн картофеля
Кыргызстан полностью обеспечивает себя картофелем
Рост цен на картофель. Фермерам не рекомендуют увеличивать площадь посадки
В Минсельхозе опровергают информацию о высоком содержании нитратов в картофеле
В Кыргызстане у фермеров тоннами гниет картофель. Комментарий Минводсельпрома
Больше пшеницы и картофеля. В Кыргызстане начались пахотные работы
В 2024 году в Узбекистан экспортировано 100 тысяч тонн картофеля
Минводсельпром решил не вводить запрет на экспорт картофеля
В Кыргызстан пытались ввезти немаркированный картофель из Китая
В Кыргызстане достаточно запасов картофеля — Минсельхоз
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
ГКНБ переехал в&nbsp;новое здание в&nbsp;Бишкеке ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке
Бизнес
Электронная запись в&nbsp;школу через MegaPay: стартовал второй этап Электронная запись в школу через MegaPay: стартовал второй этап
1&nbsp;июня: &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;заботой о&nbsp;детях 1 июня: «Оптима Банк» с заботой о детях
MBANK запускает карту FreeStyle Premium с&nbsp;кешбэком до&nbsp;5&nbsp;процентов MBANK запускает карту FreeStyle Premium с кешбэком до 5 процентов
Bakai Bank&nbsp;&mdash; чемпионы и&nbsp;на&nbsp;поле! Победа в&nbsp;финале Кубка банков Кыргызстана 2025 Bakai Bank — чемпионы и на поле! Победа в финале Кубка банков Кыргызстана 2025
4 июня, среда
10:09
В Оше вручили ключи от квартир, построенных по долевому проекту В Оше вручили ключи от квартир, построенных по долевому...
10:08
Садыр Жапаров заявил о готовности помиловать Алмазбека Атамбаева
09:50
Чрезмерным назвал приговор по делу Атамбаева депутат парламента Дастан Бекешев
09:45
Убийство Айзирек. Брата блогера, оскорбившего женщину, задержали за угрозы
09:26
Бизнесменам из КР разрешили ввозить семенной картофель без уплаты пошлин