Бизнесменам из КР разрешили ввозить семенной картофель без уплаты пошлин

До конца июня кыргызстанские предприниматели могут ввозить семенной картофель без уплаты таможенной пошлины. Эта мера предусмотрена в рамках внешнеэкономической политики. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Кроме того, по ее данным, в соответствии с постановлением кабинета министров от 11 марта 2022 года № 131 «О мерах по реализации требований статей 289, 297, 298 и 299 Налогового кодекса» семенной картофель освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).



Также перечень сельскохозяйственной продукции, освобождаемой от уплаты НДС при импорте,

можно найти в вышеуказанном постановлении.