10:30
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Экономика

Не соответствует требованиям. Картофель из Китая не пропустили в Кыргызстан

На карантинно-фитосанитарном контрольном пункте «Эркештам» была проведена проверка продукции — картофеля (Solanum tuberosum L.), импортируемого из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, в ходе проверки установлено, что фитосанитарный сертификат, сопровождающий продукцию общим весом 25 тысяч 150 килограммов, не соответствует установленным требованиям.

На основании данного факта в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «О карантине растений» и решения № 318 Комиссии Евразийского экономического союза данная продукция не была допущена на территорию Кыргызской Республики и была возвращена обратно.
Указанные действия были осуществлены в рамках законодательства сотрудниками карантинно-фитосанитарного контрольного пункта «Эркештам».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347737/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
В Китае сразу девять генералов сняли с постов в связи с обвинениями в коррупции
Китай построил ферму солнечных панелей размером с половину Москвы
Офтальмологи из Китая проведут бесплатные операции в городе Ош
Дональд Трамп возобновил торговую войну с Китаем: что ответили в Пекине
Торговый павильон Кыргызстана открыли в китайском Чунцине
Впечатляет! В Китае открыли самый высокий мост в мире — «Гранд-Каньон Хуацзян»
Перспективы Кыргызстана в борьбе с бедностью и уроки Китая
В Китае стартовала кампания по борьбе с отрицательными эмоциями в интернете
В Китае создали аппарат для производства кирпичей из грунта Луны
Акылбек Жапаров выступил на Евразийском экономическом форуме в Китае
Популярные новости
Цены на&nbsp;продукты ползут вверх. Что в&nbsp;Кыргызстане подорожало заметнее всего Цены на продукты ползут вверх. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего
Рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;евро с&nbsp;юанем. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;октября Рубль продолжает дорожать, как и евро с юанем. Курс валют на 16 октября
Долг за&nbsp;асфальт: как кредит &laquo;купил&raquo; Кыргызстану новый закон о&nbsp;безопасности Долг за асфальт: как кредит «купил» Кыргызстану новый закон о безопасности
Ситуация с&nbsp;внешней торговлей Кыргызстана не&nbsp;улучшается, экспорт заметно упал Ситуация с внешней торговлей Кыргызстана не улучшается, экспорт заметно упал
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
20 октября, понедельник
10:29
Израиль возобновил удары по Газе спустя шесть дней мира, объявленного Трампом Израиль возобновил удары по Газе спустя шесть дней мира...
10:15
За неделю в Кыргызстане зафиксировано более 24 тысяч фактов нарушения ПДД
10:15
В жилмассивах «Ала-Тоо 1» и «Ала-Тоо 2» 21 октября временно отключат воду
10:14
Не соответствует требованиям. Картофель из Китая не пропустили в Кыргызстан
10:08
В Бишкеке 17-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП, арестовали на месяц