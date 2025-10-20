Не соответствует требованиям. Картофель из Китая не пропустили в Кыргызстан

На карантинно-фитосанитарном контрольном пункте «Эркештам» была проведена проверка продукции — картофеля (Solanum tuberosum L.), импортируемого из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, в ходе проверки установлено, что фитосанитарный сертификат, сопровождающий продукцию общим весом 25 тысяч 150 килограммов, не соответствует установленным требованиям.

На основании данного факта в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «О карантине растений» и решения № 318 Комиссии Евразийского экономического союза данная продукция не была допущена на территорию Кыргызской Республики и была возвращена обратно.

Указанные действия были осуществлены в рамках законодательства сотрудниками карантинно-фитосанитарного контрольного пункта «Эркештам».